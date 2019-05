Venezia, Scibilia: "Situazione favorevole, ma dobbiamo ancora aspettare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato a La Nuova Venezia della situazione venutasi a creare dopo la retrocessione del Palermo e la decisione della Lega B di non far disputare i play out: “La permanenza in Serie B sarà un risultato importante solo nel momento in cui saremo sicuri di averlo raggiunto. La situazione attuale è favorevole a noi, quindi la prendiamo di buon grado. - conclude Scibilia - Aspettiamo comunque gli sviluppi di questa vicenda, è chiaro che più si va avanti in una direzione e più ci avviciniamo alla salvezza”.