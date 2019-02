Con il suo gol ha tenuto vive le speranze di un risultato positivo per il Venezia. Jacopo Segre ha poi commentato in sala stampa in ko interno patito contro il Perugia ieri sera. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Al di là di tutto, in campo c’erano undici leoni, perché abbiamo dato il massimo, lottando su ogni palla, quindi l’atteggiamento della squadra non è in discussione. Posso dire solo che tutti noi abbiamo lottato sino all’ultima goccia di sudore. La contestazione? Dal momento che non stanno arrivando i risultati sperati, ci può stare che la poca gente presente allo stadio possa creare dei problemi”.