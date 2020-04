Venezia, si guarda al futuro. E spunta una nuova cordata di imprenditori milanesi

Spazio alle possibili novità in casa Venezia su Il Gazzettino in edicola con una nuova cordata, questa volta italiana, all'orizzonte. La VFC Newco 2020, holding che detiene il 100% del club lagunare, ha infatti garantito solidità fino al 30 giugno per poi aggiornarsi in base alla salvezza del club, ma con la Serie B ferma al palo da più di un mese e con 10 giornate ancora da giocare la situazione potrebbe cambiare. Secondo il quotidiano veneto nelle ultime settimane ci sarebbero stati colloqui molto fitti con una cordata di imprenditori milanesi di cui però non trapelano i nomi.