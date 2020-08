Venezia, si lavora a un altro colpo dall'estero: l'esterno d'attacco Johnsen dell'Ajax

vedi letture

Il Venezia continua a guardare all’estero in questo primo scorcio di mercato. Dopo gli arrivi di Svoboda, Crnigoj e Bjarkason infatti il club lagunare avrebbe messo nel mirino un altro giovane talento: si tratta dell'esterno offensivo Dennis Torset Johnsen dell’Ajax. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it i contatti fra le parti sarebbero avviati da giorni anche se la trattativa non è ancora in dirittura d’arrivo. Il norvegese classe ‘98 nell’ultima stagione ha giovato 23 gare in Eredivisie con la maglia del PEC Zwolle.