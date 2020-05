Venezia, si lavora al riscatto di Longo. Permanenza in B fondamentale per l'operazione

Con tre reti in sette gare, prima dello stop dovuto all'emergenza Coronavirus, l'attaccante Samuele Longo ha conquistato il Venezia tanto che la società veneta sta lavorando al riscatto del classe '92 di proprietà dell'Inter. Prima però il Venezia deve conquistare la permanenza in Serie B senza la quale sarebbe difficile, per non dire impossibile, riscattare il giocatore che da parte sua ha espresso la volontà di restare in arancioneroverde. Manca l'intesa economica con l'Inter, ma questo non appare un ostacolo insormontabile di fronte alla volontà di due delle parti in causa di andare avanti assieme. Lo riferisce Trivenetogoal.it.