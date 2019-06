Venezia, si pensa al ritorno di Perinetti. Contatti avviati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia dopo la retrocessione in Serie C ha intenzione di ripartire subito per riconquistare la cadetteria. Per questo il presidente Joe Tacopina, come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, ha intenzione di riportare in laguna Giorgio Perinetti. Il dirigente sta risolvendo il proprio rapporto con il Genoa e starebbe valutando la proposta del Venezia che ha già avviato i contatti per mettere a segno un grande ritorno.