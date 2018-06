Venezia, si riparte da Angeloni ds e Vecchi come allenatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'eliminazione per mano del Palermo nella semifinale dei play off di Serie B si chiude molto probabilmente l'avventura di Filippo Inzaghi e Leandro Rianudo al Venezia. Il primo dovrebbe approdare in Serie A per guidare il Bologna, mentre il secondo ripartirà da Cremona. Per sostituirli la dirigenza arancioneroverde ha le idee chiare come riporta Gazzamercato.it: l'uomo mercato sarà Valentino Angeloni, attuale capo scout dell'Atalanta, a cui è stato offerto un triennale, mentre sulla panchina dovrebbe sedere Stefano Vecchi, fresco campione d'Italia con la Primavera dell'Inter.