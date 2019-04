Venezia, si rivede Zigoni. Sarà l’arma in più per la salvezza?

© foto di Federico Gaetano

Da mesi ormai il nome di Gianmarco Zigoni figurava fra gli indisponibili del Venezia. La causa una irritazione del tendine d’Achille che, nonostante un infinito tour fra specialisti in Italia e all’estero, lo tormentava come in un incubo senza fine. Da un paio di settimane però il centravanti a ripreso ad allenarsi prima a parte e poi, da ieri, in gruppo coni compagni. Zigoni in questi giorni proverà a recuperare una condizione sufficiente, non gioca dallo scorso sei ottobre, per poter dare una mano ai compagni nella corsa salvezza. Dopo il turno pasquale il calciatore potrebbe così tornare fra i convocati e provare a dare una mano nei minuti finali alla squadra di Serse Cosmi che, salvo intoppi, potrebbe contare su un’arma in più nel rush finale per la permanenza in Serie B.