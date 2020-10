Venezia, Soncin: "Grande rammarico per la sconfitta, ma è stata una grande prova"

Il vice allenatore del Venezia Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa della sconfitta maturata ai rigori contro l’Hellas Verona in Coppa Italia: “C’è grande rammarico per l’ultima occasione, ma c’è la grande consapevolezza di quello che abbiamo fatto in entrambi le fasi di difesa e attacco, quindi va dato grande merito ai ragazzi; l’ultimo episodio non cancella la grande prova di oggi. Le risposte dei ragazzi sul campo sono ottime, sia in campionato che in coppa come questa sera. L’ambizione è di continuare a crescere, le prestazioni non si misurano solo con il risultato. - continua Soncin come riporta il sito dei lagunari - Ora ci rituffiamo nel campionato consci che la partita di questa sera è stata una opportunità per i ragazzi di farsi notare, siamo consapevoli di avere una rosa ampia che ci permette molte soluzioni. Dobbiamo crescere ancora ma se le risposte che ci danno tutti i ragazzi, compresi quelli che giocano meno, sono queste possiamo davvero contare su tutta la rosa. Avevo chiesto ai ragazzi prima della partita di dare un segnale di mentalità e hanno risposto molto bene".