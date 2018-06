Venezia, sono 23 i convocati di Inzaghi per la gara contro il Perugia

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano: “Tudor-Udinese? I friulani hanno fatto una scelta corretta, prendendo uno che non avesse la vanità di rimanere a lungo. Credo fosse chiaro che Tudor non sarebbe rimasto a lungo, a meno di...

Lione, prezzo fissato per Yanga-Mbiwa: lo vuole il Montpellier

Real Madrid, Bale ora è incedibile. Non lascerà

Auxerre, preso Bellugou. Triennale per lui

Fulham, offerta di rinnovo per Jokanovic. C'è il Chelsea

Austria Vienna, doppio acquisto per il club austriaco

Atletico Madrid, Berta a Monaco per Lemar: operazione da 90 milioni

Mourinho: "Allenare il Portogallo? Non è ancora il momento"

Barcellona, Bartomeu blinda Dembelé: "Non andrà da nessuna parte"

West Ham, non solo Man United: c'è anche l'Everton su Arnautovic

Irlanda del Nord, O'Neil avvisa il WBA: "Evans andrà via, merita una big"

West Brom, Evans ha una clausola di retrocessione: via per soli 4 milioni

Amburgo, rinnovo fino al 2020 per il trequartista Hunt

Valencia, spunta il nome di Mario Gomez per l'attacco

Chelsea, futuro incerto per Courtois: Butland il possibile sostituto

Svizzera, Shaqiri: "Con la Spagna gara importante per noi e Petkovic"

RB Lipsia, Werner: "Ho bisogno di cambiare squadra per crescere"

Girona, ora Unzué è il favorito per la panchina: scartata l'ipotesi Michel

I Leoni convocati per #VENPER !🦁 pic.twitter.com/NGeZjVWyjZ

Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi , allenatore del Venezia, per la sfida dei playoff contro il Perugia. Rosa quasi al completo per Superippo e i lagunari.

