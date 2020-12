Venezia-SPAL 0-0, le pagelle: vincono le difese, Lezzerini super. Thiam risponde presente

vedi letture

Venezia-SPAL 0-0

VENEZIA

Lezzerini 7 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio, ma quando serve ci mette la mano. Gran parata su Paloschi a pochi minuti dalla fine, salva il risultato.

Mazzocchi 6 - Quando c’è da affondare non si tira mai indietro. Buona occasione nel primo tempo, ma trova davanti a sé un ottimo Thiam. Nella ripresa diminuisce i giri del motore.

Svoboda 6,5 - Parola d’ordine attenzione. Concede poco e nulla, ci mette spesso il piede. Quando i toni si alzano non si tira indietro.

Ceccaroni 6 - Un paio di sbavature, ma insieme al compagno di reparto chiudono a doppia mandata la difesa di casa.

Felicioli 6 - Buon approccio alla sfida: gara di sacrificio, attenta e ordinata. Non spinge molto, anche perché i ritmi sono davvero elevati.

Capello 5,5 - Un po' di nervosismo soprattutto quando sbraccia: ammonizione evitabile. Buona occasione da gol, ma il portiere ospite non si fa sorprendere. (Dal 62’ Crnigoj 6 - Si vede poco, ma quando si alzano i ritmi si sacrifica e intercetta un paio di palloni pericolosi).

Vacca 6 - I palloni del Venezia passano tutti dalle sue parti. Verticalizza poco, ma in una sfida di questo calibro c'è la necessità di rischiare il meno possibile. (Dal 78’ Bjarkason s.v.).

Fiordilino 5,5 - Prova a far densità in mezzo al campo, ma il modulo della SPAL gli crea qualche grattacapo di troppo. Tanta corsa, ma anche un paio di disattenzioni.

Aramu 6,5 - Quando prende palla tra le linee è imprendibile. Col solo sinistro prova a pennellare palloni pericolosi, dopo pochi minuti prende il palo direttamente da calcio d'angolo. (Dal 76’ Johnsen 5,5 - Si muove poco e i compagni non cercano mai la verticalizzazione).

Bocalon 6 - Lotta e scalcia in mezzo l'area di rigore, ma a parte l'intensità non combina tantissimo. Si muove bene, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. (Dal 76’ Karlsson 6 - La grinta c'è, la cattiveria pure. Ma serve più in zona gol).

Forte 6 - Un paio di buone azioni personali, ma il tiro è da rivedere. Come il compagno di reparto prova a sfondare per vie centrali, ma i tre difensori ospiti non lasciano nulla al caso. (Dal 93' St Clair s.v.).

SPAL

Thiam 7 - Non bada alla forma, ma alla sostanza. Nel primo tempo è il migliore dei suoi: un paio di interventi decisivi, di cui una da pochi passi, e una parata coi piedi per poter evitare il peggio.

Tomovic 6 - Dalle sue parti si passa, anche se la chiusura preventiva viene usata in diverse situazioni. Si muove bene, nella ripresa concede meno.

Vicari 6,5 - Alza il muro sin dai primi palloni buttati in area di rigore. Sulle traiettorie alte ci mette sempre la faccia, allontanando il pallone in qualsiasi modo consentito dal regolamento.

Sernicola 6 - Insieme ai compagni di reparto gestisce bene le folate offensive: ogni tanto Aramu lo salta, ma lui ritorna sull'uomo e rispedisce al mittente i palloni pericolosi.

Dickmann 6,5 - Che peccato per quell'occasione sprecata. Per il resto della sfida si sbatte in entrambe le fasi, si sacrifica fino all'uscita dal campo. (Dall’89' Salamon s.v.).

Salvatore Esposito 6 - Verticalizza in tutti i modi possibili, quando può cerca la giocata e prova anche a sparare da lontano. Risultati rivedibili, ma almeno ci prova.

Missiroli 6 - Solita sostanza in mezzo al campo, commette un paio di falli che interrompono il gioco. Bene anche sulle linee di passaggio, in lettura è uno dei migliori.

Sala 6 - Come il collega della corsia opposta non si ferma praticamente mai. Marino gli chiede sacrificio, lui non si lamenta e corre durante tutto il match.

D'Alessandro 5,5 - La voglia non manca, ma le iniziative non seguono la volontà dell’esterno biancazzurro. Qualche buona accelerazione, ma ogni tanto si perde nel ricamo di troppo. (Dal 61’ Castro 5,5 - Non entra bene in campo, nel finale gestisce male due palloni pericolosi).

Floccari 6 - Si sbatte e lotta, l'età è soltanto un numero per chi sta bene. Un paio di buone occasioni non sfruttate, ma si butta su ogni pallone. (Dal 79' Paloschi 5,5 - In quel momento devi far gol. Per via del minuto, ma soprattutto per il peso specifico. Serve maggiore concretezza).

Di Francesco 6 - Ci prova e aiuta anche i suoi in fase di non possesso. Attacca meno, ma quando c'è spazio si butta e prova a rendersi pericoloso. (Dall’80' Brignola 6 - Buon ingresso in campo, fa il suo senza troppe sbavature).