Venezia-Spezia, le formazioni ufficiali: Galabinov subito titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto pronto al Penzo per Venezia-Spezia, fischio d'inizio alle ore 18. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo per la prima giornata di Serie B:

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Bruscagin; Zampano, Falzerano, Bentivoglio, Suciu, Garofalo; Vrioni, Geijo. All.: Vecchi.

Spezia: Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Galabinov, Okereke. All.: Marino.