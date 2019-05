L’esterno offensivo Harvey St Clair dalle colonne de Il Gazzettino ha parlato della prossima sfida contro il Carpi, già retrocesso in Serie C, che chiuderà la stagione regolare in cui il suo Venezia andrà alla caccia della salvezza: “Bisogna fare di tutto per vincere, non c’è altro da dire. Purtroppo il 2019 è stato complicato, ogni partita ha presentato difficoltà, però tuttora sono convinto e fiducioso che ci salveremo”.