Venezia, St Clair: "Mi piace giocare da terzino, dispiaciuti per la sconfitta"

Le dichiarazioni di St Clair dopo Reggiana-Venezia 2-1.

Per la sfida contro la Reggiana, il tecnico del Venezia Zanetti ha proposto Harvey St Clair nell'inedito ruolo di terzino destro. Queste sono state le sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro i granata, riportate dal sito ufficiale del club: “Mi sento a mio agio in questa nuova posizione. Sto bene sia fisicamente che mentalmente, credo molto in me stesso e penso di potermi adattare bene in questo ruolo. Sono felice di giocare con il Venezia e voglio dare il mio contributo. La squadra voleva vincere questa partita e siamo molto dispiaciuti del risultato finale. Abbiamo giocato un primo tempo molto buono, senza però capitalizzare le tante occasioni avute. Sono sicuro che se continueremo a giocare come fatto nella prima frazione, riusciremo a portare a casa ottimi risultati. L’obiettivo sia personale che si squadre è quello di migliorare partita dopo partita e ci stiamo impegnando al massimo per ottenere i risultati sperati.”