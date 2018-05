Venezia, Stulac esulta: "Sapevo che avrei fatto gol"

© foto di Federico Gaetano

Leo Stulac, giocatore del Venezia autore oggi del gol vittoria contro il Foggia, ha parlato così in sala stampa: “Appena ho visto che avevamo un calcio di punizione da quella posizione, ho pensato subito che avrei fatto goal. Avevo buone sensazioni, perché anche il giorno prima in allenamento mi era entrata. Ho calciato ed ho fatto goal - riporta Trivenetogoal.it -. È stata una punizione importante, arrivata in un momento decisivo della gara, in una partita difficile. In questo girone di ritorno siamo migliorati tutti, e anche oggi tutta la squadra ha dimostrato il suo valore, abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto, ma alla fine abbiamo vinto meritatamente. Quando segniamo abbiamo la tendenza di arretrare un po’ troppo, secondo me invece dobbiamo continuare a giocare avanti come fosse zero a zero. E’ stato brutto prendere il goal dell’1-1. A me piace segnare, in passato facevo anche di più, però essere in quella posizione di campo mi piace perché ho spesso la palla, devo io fare il gioco, e sono felice di aver trovato il mio ruolo ideale”.