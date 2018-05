Venezia, Stulac: "Sarebbe fantastico andare in A con questa squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Venezia Leo Stulac ha parlato a La Nuova Venezia della sua stagione e dei suoi obiettivi per il futuro: “Sono felice di quello che ho, ma come tutti i calciatori, il mio sogno sarebbe quello di arrivare ad un club di livello mondiale. Non mi illudo, oggi è già una grande cosa vestire la maglia del Venezia e io per questa maglia cercherò di fare il massimo. Arrivare in Serie A con il Venezia sarebbe fantastico. Il futuro non lo so. Il Real Madrid? Chi non vorrebbe. - spiega lo sloveno parlando anche della nazionale - Due mesi fa ho ricevuto la prima convocazione, ma sono rimasto in panchina. Ci spero, non mollerò è un sogno e anche questo può diventare realtà. Il campionato sloveno non è più come prima, ma i grandi giocatori ci sono. Ilicic su tutti, ma anche Kurtic, Birsa, un giovane di valore è Zajc, che gioca nell’Empoli. Essere in questo gruppo è uno stimolo a fare sempre meglio”.