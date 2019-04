Venezia, Suciu: “Cosmi è l'uomo giusto per uscire da questa situazione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Venezia Sergiu Suciu ha parlato sul sito ufficiale dei lagunari della propria condizione e del finale di campionato: “Mi sono lesionato l’addominale obliquo al primo allenamento con il nuovo mister, un tipo di infortunio che capita davvero di rado a chi gioca a calcio. Era un momento delicato perché volevo mettermi in mostra ed essere a disposizione, invece sono stato costretto a guardare i miei compagni dalla tribuna. Ora però sono di nuovo in forma e spero di poter dare un contributo alla squadra. - continua il calciatore – Ora ci attendono sei gare importanti per salvarci, dipende tutto da noi e crediamo di poter tagliare il traguardo visto che abbiamo diversi contro diretti. Dobbiamo però ragionare partita per partita a partire dalla prossima contro il Foggia. A inizio stagione le nostre aspettative erano molto diverse, ma ora che ci troviamo in questa situazione dobbiamo concentrarci su queste gare finali per fare bene ed essere positivi. Cosmi è un allenatore navigato, con alle spalle tanti campionati di Serie A. L’anno scorso ha raggiunto un risultato incredibile salvando l’Ascoli quando nessuno pensava fosse più possibile, quindi dobbiamo solamente seguirlo perché è la persona giusta per tirarci fuori da questa situazione”.