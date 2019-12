Venezia, Suciu: "Dobbiamo essere arrabbiati e cercare la vittoria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Venezia Sergiu Suciu ha parlato in vista della sfida contro la Juve Stabia di sabato prossimo: “Penso che abbiamo interpretato molto bene la partita contro lo Spezia, ma dobbiamo essere arrabbiati perché potevamo portare a casa i tre punti. Giochiamo molto bene, ma a calcio vince chi segna di più – continua Suciu come riporta Trivenetogoal.it - Era tanto tempo che non mi sentivo così bene, adesso ci sarà la Juve Stabia, una squadra in cui ho giocato e una piazza di cui ho un bel ricordo. Troveremo un ambiente caldo e un terreno sintetico particolare, non è facile muoversi su quel campo. Penso che dobbiamo continuare a insistere e il gol arriverà. Dobbiamo essere arrabbiati e cercare a tutti i costi il risultato”.