Venezia, Suciu sul gol al Palermo: "Merito del lavoro di Tedino"

Sergiu Suciu, centrocampista del Venezia, ha sbloccato il risultato del match contro il Palermo con un gran gol dalla distanza. “Merito del mister del Palermo, Tedino, che l’anno scorso mi ha insegnato a tirare in porta, cosa per la quale non ero molto bravo. E quest’occasione forse è stata la migliore per segnare”, ha detto il calciatore ex Pordenone come riporta Trivenetogoal.it. Il calciatore ha poi proseguito: "L’abbiamo interpretata molto bene, sapevamo che per vincerla serviva molto agonismo. Siamo stati bravi a produrre un bel gioco, molto aggressivo e così abbiamo portato a casa una grande vittoria”.