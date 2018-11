Venezia, Suciu: "Zenga ha portato grande entusiasmo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Trivenetogoal.it il centrocampista del Venezia Sergiu Suciu ha parlato del cambio di passo della squadra dopo l'arrivo di Walter Zenga: “Il mister sta lavorando molto bene con un nuovo modulo, ha le sue idee e stiamo cercando di metterle in pratica. Con il nuovo atteggiamento ce la possiamo giocare contro tutti alla pari, credo che più che il modulo però sia una questione di mentalità. Con il cambio in panchina c’è stato grande entusiasmo. Dobbiamo guardare ad ogni gara giocandola per vincere, sono fiducioso che possiamo tirarci fuori nettamente da queste difficoltà. - conclude Suciu soffermandosi su se stesso - Devo tirare più spesso in porta, devo anche beccare la porta qualche volta perché l’ultima volta ho sbagliato in modo abbastanza evidente”.