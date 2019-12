Venezia, Tacopina amaro: "Pareggio che è praticamente una sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha commentato il pareggio interno contro lo Spezia: "Oggi è praticamente una sconfitta, abbiamo perso due punti e fallito l’appuntamento con la vittoria. Questa squadra gioca molto bene, ma oggi questo risultato suona così. Il modo in cui la squadra gioca è ottimo, ma sono molto scontento del risultato - riporta trivenetogoal.it -. La squadra ha l’atteggiamento giusto, Lezzerini non è mai stato impegnato nelle ultime tre partite. I mugugni del pubblico? Sono d’accordo con l’invito di Dionisi a sostenere la squadra. In cinque anni abbiamo fatto tanto, ci possono essere momenti difficili, ma oggi non c’era acqua alta, non c’era uragani, non c’era la neve e non c’erano scuse per non essere presenti, lo stadio era mezzo vuoto in curva e mezzo vuoto nei distinti. Abbiamo una squadra giovane che ha bisogno del supporto della gente. Non sono contento, ma la squadra sta dando tutto e va sostenuta. Ho parlato col presidente dello Spezia, sta facendo un grande lavoro, lo conosco ed è una grande persona, un uomo d’affari di spessore che ha fatto tanto per lo Spezia. Stiamo cercando partner per il progetto stadio e per la società, non è un segreto, ma abbiamo un gruppo forte che sta sostenendo un progetto ambizioso. Abbiamo un progetto stadio, alberghiero, commerciale e non c’è nulla di nuovo rispetto a quello che c’è sempre stato. Se ci fossero partner locali meglio ancora".