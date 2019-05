© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha commentato la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Valentino Angeloni: “Indipendentemente da quello che sarà il nostro futuro che sarà deciso dalle prossime gare, c’era e c’è la necessità di programmare la prossima stagione. Il profilo di Angeloni era stato scelto a inizio stagione per ringiovanire la squadra inserendo giocatori di prospettiva e qualità, ma le cose non sono andate come tutti ci auguravamo. Il passato non si può cambiare, ma il futuro è ancora tutto da scrivere per questo siamo ovviamente già al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo a cui affidare la direzione tecnica della prima squadra. - conclude Tacopina al sito ufficiale del club - Ad oggi abbiamo una rosa di candidati che stiamo valutando ma abbiamo deciso di prenderci il tempo necessario per ponderare bene le nostre scelte”.