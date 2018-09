Venezia, Tacopina: "Buona reazione nonostante il ko"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il ko interno con il Benevento: "Quando si perde di solito fatico a commentare positivamente, ma nel secondo tempo ho visto una squadra forte e determinata, che ha giocato una partita positiva e che è riuscita a tenere il risultato in bilico fino alla fine, nonostante avesse subito tre gol. I tifosi? Ho detto determinate cose dopo la partita con lo Spezia e la scarsa affluenza allo stadio. Voglio dire soltanto che i tifosi devono seguire la squadra sempre, se credono in questo progetto non ci possono essere determinate situazioni. Non sono preoccupato, ho visto il capitano Maurizio Domizzi dopo il fischio finale ed era arrabbiatissimo. Questo mi fa ben sperare. Il fatto del campionato a 19 squadre? E’ stata presa una decisione e fatto un calendario. Voglio comunque dire che abbiamo un grande allenatore, non posso dire quello che il mister ha detto durante l’intervallo, ma è uno che ha carattere". Lo riporta Trivenetogoal.it.