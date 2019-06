Venezia, Tacopina: "Disgustato, ma non smettiamo di lottare per la B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato dopo la retrocessione in Serie C della squadra veneta rivelando tutta la propria amarezza per l’epilogo, ma annunciando che non si disimpegnerà dalla guida dei lagunari: “Non è facile parlare in questo momento, perché sto vivendo dei sentimenti contrastanti. Sono sicuramente molto arrabbiato e anche disgustato per quello che sta succedendo. Come tutti voi sapete, un mese fa ho ricevuto una lettera, un comunicato dal presidente della Lega di Serie B che diceva che il Venezia era salvo. - continua Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - Sono 10 anni che vivo il calcio italiano, lo amo, però è chiaro che cose come queste, dal caos sul Palermo fino all’arbitraggio dell’andata, fanno disgustare le persone. Futuro? Noi siamo qui da quattro anni e abbiamo speso tanto per questo progetto compreso quello dello stadio che ha avuto una prima approvazione. Siamo qui anche se profondamente disgustati da questo campionato. Noi non abbiamo ancora smesso di lottare, da questo punto di vista. Adesso io non mi considero ancora in Lega Pro, in questo preciso momento. Devono succedere ancora un sacco di cose, il TAR si deve, appunto, pronunciare, e poi, entro il 24 giugno, voglio vedere se il Palermo riuscirà ad iscriversi, con soldi veri”.