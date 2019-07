© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato dal ritiro in vista del Consiglio Federale di domani che sancirà ufficialmente il ritorno del Venezia in Serie B: “Alla fine della giornata di domani saremo in B, anche se tutto quello che è successo non potrà essere cancellato, così come non si potrà cancellare la gestione assurda di quest’ultimo periodo. - spiega Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - Penso di aver perso cinque anni della mia vita nelle ultime settimane e adesso saremo nel posto in cui dovremo essere. Saremo in Serie B, ma le cose nel mondo del calcio dovranno cambiare”