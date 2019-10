© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Gazzettino, in casa Venezia è stato il presidente Joe Tacopina a fare il punto della situazione dopo il pari dei lagunari in casa del Cosenza: "Sicuramente quella di sabato non è stata la nostra miglior prestazione dall'inizio della stagione. La sosta ci servirà per lavorare sui nostri punti deboli e per compattare ancora di più un gruppo già coeso, in vista della prossima partita al Penzo dove è arrivato il momento di conquistare l'intera posta in palio".