© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il numero uno del Venezia Joe Tacopina ha commentato ai taccuini di Trivenetogoal.it il successo sulla Salernitana: "Una vittoria importante, 3 punti pesanti e meritati che arrivano nel nostro stadio. Sono felice, per i ragazzi e lo staff che stanno lavorando con grandissima intensità e determinazione, per i nostri tifosi che avevano bisogno di una vittoria conquistata in casa. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra, fisica, forte, ben allenata ma nonostante le loro grandi qualità noi abbiamo fatto la nostra partita, assecondato il nostro gioco sempre, sapendo soffrire e compattandoci nei momenti difficili e questo ha pagato. Complimenti a tutti e continuiamo così!".