Venezia, Tacopina: "Felice di Dionisi. Contro il Livorno voglio tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista alle colonne del Corriere del Veneto per il presidente del Venezia Joe Tacopina. Oltre al tema legato alla costruzione del nuovo stadio il numero uno dei lagunari ha commentato anche il rendimento della squadra di Alessio Dionisi: "Mi piace tantissimo. Stiamo riuscendo ad ottenere risultati giocando bene. Le ultime difficoltà? Mi sono arrabbiato solo col Pordenone, per il resto sono felicissimo di Dionisi, di Lupo e dei ragazzi. Venezia-Livorno? Sarò al Penzo. Per noi, prima della pausa, sarà una partita cruciale. Stavolta i tre punti ci servono. A costo di mettere pressione alla squadra, lo dico chiaro e tondo"