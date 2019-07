Venezia, Tacopina: "Felice di riabbracciare il mio capitano Zuculini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha rilasciato alcune dichiarazione dopo l’arrivo in arancioneroverde di Franco Zuculini, centrocampista che ha avuto modo di conoscere al Bologna: “Sono davvero felice per l’arrivo al Venezia di Zuculini. Lupo sta facendo un lavoro straordinario perché sta costruendo una squadra ricca di giocatori di qualità, con grande voglia di riscatto e di dimostrare quanto valgono. Franco era il capitano del Bologna quando ne ero il Presidente. Ho specificatamente cercato Franco per farlo diventare parte della nostra squadra perché ho avuto modo di apprezzarne sia le qualità tecniche che quelle umane. - conclude Tacopina - In questi giorni ci siamo sentiti ed abbiamo percepito da parte sua grande entusiasmo e voglia di unirsi al nostro progetto. Benvenuto Franco e benvenuti a tutti i nuovi giocatori del Venezia”.