Venezia, Tacopina: "Il Palermo? È nostro dovere tutelarci"

Le dichiarazioni del presidente del Venezia Joe Tacopina dopo il pareggio conquistato contro il Pescara: “Cosmi ha ragione, l’organizzazione dei calendari è ridicola. Non sapevamo il numero di squadre che avrebbero partecipato, l’anno scorso non si capiva se il Palermo avrebbe fatto i playoff o meno, quest’anno siamo di nuovo in una situazione come questa. Il Foggia e il Livorno giocano lunedì e domani sapendo già il nostro risultato. Credo che oggi la squadra abbia fatto un risultato spettacolare. Schiavone ha fatto il suo lavoro, è tornato il giocatore che conoscevamo. Pimenta mi ha sorpreso perché ha esordito con qualità, cuore e coraggio. La squadra ha fatto una prestazione davvero importante, oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi e sono convinto che questo sia lo spirito giusto per salvarci. L’esposto contro il Palermo? Voglio essere chiaro, non sono qui per farmi amici, se qualcuno bara o trucca le regole è nostro dovere tutelarci perché noi giochiamo secondo le regole. Che sia il Palermo o un’altra squadra non cambia, è doveroso avere un giudizio prima che si giochino i playoff o i playout. Angeloni? Non è più qui, non voglio parlare di lui. Dovevamo cambiare, era necessario cambiare, non cambia l’ottima opinione che ho di lui come persona, gli auguro il meglio ma qui non ha funzionato”, riporta Trivenetogoal.it.