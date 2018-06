Venezia, Tacopina: "Inzaghi in Serie A può rimanere qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver battuto senza mezzi termini il Perugia per il Venezia arriva il doppio impegno con il Palermo. Di questo e del futuro del club lagunare si è espresso dalle colonne de La Gazzetta dello Sport il numero uno Joe Tacopina: "Ci credevo già prima, ho trascorso molto tempo con la squadra e ho sempre avuto la sensazione che la mission sia realizzabile. C’è serenità e convinzione, ci sentiamo a nostro agio. È stato esaltante vedere la squadra che non si è fermata al primo gol e ha continuato ad attaccare per segnare il secondo e il terzo. Vuol dire che ha fame e questo conta ai playoff. Inzaghi a Bologna il prossimo anno? Io non so nulla. Parlo con Inzaghi tutti i giorni, siamo d’accordo, dopo una vittoria come quella col Perugia non posso essere preoccupato per il futuro. Pippo è concentrato, se andiamo in A dice che potrebbe rimanere".