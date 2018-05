Venezia, Tacopina: "Lotteremo fino alla fine per il quarto posto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dal profilo Twitter del Venezia arrivano alcune dichiarazioni di Joe Tacopina, presidente dei lagunari, a poco più di 48 ore dall'ultimo match di campionato della formazione di Filippo Inzaghi contro il Pescara: "Venerdì mattina rientro a Venezia e la sera sarò al Penzo a tifare i nostri Leoni. Lotteremo per il quarto posto anche se non dipenderà solo da noi. Essere ai playoff deve essere motivo di orgoglio per tutti. In meno di tre anni, tutti assieme, abbiamo ottenuto dei risultati straordinari. Per l'ultima giornata di regular season vi chiedo di sostenere in massa questi ragazzi, lo meritano e sono sicuro che ci daranno ancora delle soddisfazioni. Venerdì sera il Penzo deve essere arancioneroverde".