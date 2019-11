© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina è tornato sulla sfida contro l’Empoli e della prossima sfida contro il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi: “Non so se essere felice o dispiaciuto, un pareggio a Empoli prima della partita sarebbe stato un buon risultato, ma dopo aver visto la prestazione della squadra ci va stretto, molto stretto. - continua Tacopina come riporta Il Gazzettino - Sarà un match dalle tante emozioni, affronteremo la capolista guidata da Inzaghi, un mister che ci ha dato tanto. Mi dispiace non poter essere al Penzo, soffrirò e spero di gioire dagli Stati Uniti”.