Venezia, Tacopina: "Orgoglioso di squadra e risultato, ma pochi tifosi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato ai taccuini dei media dopo il successo contro lo Spezia: "Sono orgoglioso della mia squadra e del risultato, sono deluso dalla mancanza di seguito e di tifo. Apprezzo i tifosi che si sono presentati oggi allo stadio, ma il Penzo era praticamente vuoto. In particolare la Sud, che si propone di essere il cuore pulsante del tifo - sottolinea Trivenetogoal.it -. Non ci sono scuse, abbiamo realizzato cose che le proprietà precedenti non hanno portato a casa da decenni, ma il sostegno dei tifosi e della gente sembra essere in diminuzione. Molte persone quando ho iniziato questo progetto tre anni fa che non si può fare calcio a Venezia e che la comunità non avrebbe sostenuto una squadra di calcio. Ho detto loro che avevano torto, perché credevo che se avessimo dato un progetto e una squadra di cui essere fieri ci avrebbero supportato. A giudicare da oggi sembra che io mi sia sbagliato. Questo deve cambiare perché questo progetto abbia successo".