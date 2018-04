Venezia, Tacopina: "Persa una grande chance. Sembravamo impauriti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha espresso la propria insoddisfazione per il pareggio di Carpi e la prestazione della squadra: “Sembrava che fossimo paralizzati dalla paura in un momento in cui dovrebbe essere tutto l'opposto, avremmo dovuto essere più incisivi giocando senza timori. Abbiamo perso una grande chance contro un avversario che non è più forte di noi. - continua Tacopina a Trivenetogoal.it - Sembrava che dall'altra parte ci fosse l'Empoli e non il Carpi. Vogliamo che i miei ragazzi giochino con spensieratezza perché così arriveranno di conseguenza i risultati”.