Venezia, Tacopina: "Qualcuno mi prese per pazzo, ora ci giochiamo la A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato al Corriere Veneto in vista della semifinale play off di oggi contro il Palermo: “Quando due anni fa dissi che avrei portato questo club in B in 2 anni mi presero per pazzo o mitomane, ma conosco la mia forza e quando mi tuffo in un progetto metto tutto me stesso e cerco ogni strada possibile per arrivare a dama. Nella prima conferenza dopo l'arrivo di Inzaghi dissi che saremmo arrivati in serie A, non so quando, ma che avremmo centrato quell’obiettivo. E che lui era l’allenatore giusto. Ne ero convinto sul serio, perché ha una mentalità vincente come la mia. - continua Tacopina – A fine stagione ci vedremo e parleremo del futuro, ma è normale che qualcuno lo abbia avvicinato visto quello che ha fatto in questi due anni. Play off? Il Palermo merita grande rispetto, ma non siamo inferiori e lo abbiamo dimostrato nella regular season. Una promozione come quella col Bologna? Non so se il mio povero cuore reggerebbe a queste emozioni, ma una firma ce la metterei”.