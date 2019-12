Venezia, Tacopina riflette anche sulla cessione: due opzioni sul tavolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da qualche tempo le voci su un possibile ingresso di nuovi soci nella Venezia si rincorrono senza sosta trovando anche la conferma del presidente Joe Tacopina che mai ha fatto mistero di essere aperto a nuovi ingressi per rinforzare la compagine societaria e dare un futuro più roseo e solido al club lagunare. Nelle ultime settimane però si è aperto uno spiragli oanche alla cessione del pacchetto di maggioranza con due opzioni sul tavolo. Come riferisce Trivenetogoal.it una trattativa porta a Gianni Mion, ad di Atlantia – la cassaforte del gruppo Benetton che però non è interessato direttamente – che starebbe dialogando con Tacopina. La soluzione è aperta a ogni sviluppo con la due diligence già svolta nelle passate settimane. L’altra va invece ricercata nel passato e porterebbe a uno dei due gruppi, uno italiano l’altro con sede in Qatar, che erano usciti allo scoperto il mese scorso con anche il possibile arrivo dell’ex dirigente rossonero Massimo Mirabelli.

Al momento sono due le opzioni: la prima porta alla permanenza di Tacopina con l’ingresso di soci forti nel club, la seconda un’uscita di scena dello statunitense a quattro anni dal suo arrivo e l’insediamento di una nuova proprietà.