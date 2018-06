Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Superato il Perugia, il Venezia guarda al futuro immediato. Che si chiama Palermo, prossima avversaria dei lagunari nelle semifinali dei playoff di Serie B. Ne ha parlato, come riporta trivenetogoal.it, il presidente Joe Tacopina: "Rispettiamo ogni avversario, ma non siamo inferiori al Palermo. Nessuno è più forte di noi, il Palermo è forte ma un mese fa abbiamo fatto qualcosa d’importante contro di loro. Giocare la prima in casa uno svantaggio? Ci sono due partite, non m’interessa quale prima o quale dopo. Ce la giochiamo, nella nostra testa devono mancare quattro partite perché possiamo scrivere la storia. Col Perugia siamo stati perfetti, dopo aver segnato il 3-0 siamo andati a cercare il 4-0. Questa è la mentalità che voglio vedere in questa squadra, venerdì sono andato nello spogliatoio e ho parlato alla squadra. Li ho visti carichi, ho detto loro che abbiamo davanti un percorso che può portarci in Serie A. Modolo è il nostro Sergio Ramos, Stulac è incredibile e Pinato è tornato segnando subito. Meglio di così non si può".