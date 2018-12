© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato a Trivenetogoal.it della situazione di Marcello Falzerano centrocampista in scadenza di contratto che al momento non ha accettato il rinnovo coi lagunari: “Il suo è un caso un po' diverso rispetto a quelli degli altri giocatori in scadenza. Noi gli abbiamo presentato un’offerta, ma il suo procuratore e lui stesso non ci hanno fatto capire le loro intenzioni. - continua Tacopina - Vogliamo capire anche noi quale sia la sua volontà, se ci farà capire di non voler stare con noi, magari resterà a guardare le partite e giocherà Zennaro. Altrimenti saremo ben felici di renderlo partecipe del nostro progetto”.