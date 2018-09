Venezia, Tacopina sul caos B: "Difficile spiegarlo negli Stati Uniti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine de La Nuova Venezia il presidente dei lagunari Joe Tacopina ha analizzato l'avvio di stagione dei suoi: "Mi piace l’atmosfera che si respira quest’anno, è migliore rispetto al passato: la parte sportiva si è integrata rapidamente all’interno dell’organizzazione societaria. Mi piace la personalità di Angeloni e di Vecchi".

Sul caos Serie B.

"A me interessa relativamente il dato numerico: 19, 20 o 22 squadre cambia poco. Non è però possibile

che a oggi non si sappia il format definitivo di un campionato, è difficile spiegarlo negli Stati Uniti, perfino il New York Times nei giorni scorsi si è interessato alla Serie B italiana. Non è un’immagine esaltante quella che viene proiettata all’estero del calcio italiano".