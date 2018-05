Venezia, Tacopina torna negli USA ma col Perugia ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo slittamento dei playoff Joe Tacopina, presidente del Venezia, è stato costretto a fare ritorno negli USA. La sua presenza, secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, non è comunque in dubbio in vista del match contro il Perugia. Tacopina è infatti atteso al 'Penzo' giovedì.