© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Joe Tacopina dopo lo splendido successo sull’Ascoli: “Ancora una vittoria di cuore, di carattere, di forza. Una vittoria da leoni. Sono felice perché i 3 punti sono strameritati, anzi questo risultato ci sta pure stretto. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone senza mai mollare di un centimetro per 95 minuti. Una vittoria che corona il grande lavoro che mister Zenga e il suo staff sta portando avanti da ormai quasi due mesi. Oggi voglio fare i complimenti anche a Massimo Lotti per l’importante riconoscimento ricevuto. Massimo è con noi fin dal primo giorno, e questo premio personale riempie di orgoglio anche la nostra società perché sottolinea la qualità del lavoro svolto in questi anni", riporta Trivenetogoal.it.