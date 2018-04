Venezia, Tacopina: "Vittoria entusiasmante, complimenti a Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato dopo la vittoria contro il Palermo. "Una vittoria entusiasmante, soprattutto tenendo presente contro chi abbiamo giocato. Contro una squadra come il Palermo, costruita per andare in Serie A, abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione di fronte a un grande pubblico e in un grande stadio. Vorrei fare i complimenti a Inzaghi e al suo staff per come hanno preparato la partita. Davvero una partita perfetta. Arrivati a questo punto non dobbiamo fermarci e puntare almeno al quarto posto, perché ci permetterebbe di saltare un turno", le sue parole riportate da Trivenetogoal.it.