© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15 scenderà in campo il Venezia che allo Stadio Pierluigi Penzo ospiterà il Trapani. I padroni di casa scenderanno in campo Capello e Lakicevic mentre il Trapani risponde con Moscati e Strandberg. In porta c'è Carnesecchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VENEZIA: Lezzerini; Zuculini, Suciu, Caligara, Montalto, Aramu, Molinaro, Modolo, Cremonesi, Capello, Lakicevic. All. Dionisi.



TRAPANI: Carnesecchi; Taugordeau, Scognamillo, Coulibaly, Biabiany, Luperini, Fornasier, Del Prete, Pettinari, Moscati, Strandberg. All. Castori.