Venezia, tre nomi per l'eventuale dopo Dionisi: Marcolini, Calori e Marangon

vedi letture

Con Alessio Dionisi che non ha sciolto ancora le riserve sul proprio futuro (c’è l’Empoli molto forte sul tecnico) i nuovi uomini mercato del Venezia – Collauto e Poggi – stanno sondando il terreno per altri allenatori in modo da non farsi trovare impreparati in caso d’addio dell’ex Imolese. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it i nomi sulla lista sono quelli di Michele Marcolini, ex compagno dei due dirigenti, Alessandro Calori e più staccato Nicola Marangon, attuale tecnico della Primavera veneta.