Venezia, tutto fatto con Vecchi. Domani l'annuncio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca solo l'ufficialità per l'approdo di Stefano Vecchi sulla panchina del Venezia. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal il club lagunare ha chiuso oggi la trattativa con l'oramai ex tecnico dell'Inter Primavera. Previsto per la giornata di domani l'annuncio ufficiale.