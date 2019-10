© foto di Giuseppe Scialla

A margine del primo allenamento settimanale del Venezia ha parlato il centrocampista Antonio Vacca che ha fatto il punto sull’avvio di stagione e volto lo sguardo verso la sfida con la Salernitana: “Ho bisogno ancora di qualche settimana per arrivare al top della condizione. Purtroppo l’infortunio col Catania mi ha tenuto un mese e mezzo fermo e poi ho avuto altri piccolo acciacchi che mi hanno frenato. Contro l’Udinese in amichevole però non ho sentito fastidio e questo mi fa ben sperare. - continua Vacca – Salernitana? Loro lottano per la promozione, ma noi abbiamo tanta voglia di fare tre punti davanti al nostro pubblico. Ventura l’ho conosciuto e l’ho seguito nel corso degli anni, non sarà l’esperienza non positiva in Nazionale a cancellarne il valore che ha dimostrato in tanti anni di carriera. Bilancio? Avremmo meritato qualche punto in più, non era facile trovare l’amalgama giusta con tutti questi giocatori nuovi”.