Venezia, Vacca: "Ko a Salerno? E' dura mandar giù questo boccone amaro"

Torna titolare Antonio Junior Vacca, che ieri, in quel di Salerno, ha riassaporato il campo dal 1'. Di questo, ai canali ufficiali del club, ha parlato il centrocampista del Venezia: "Nel primo tempo di ieri mi sentivo bene con le gambe, anche se era da parecchio che non scendevo in campo. Nel secondo tempo il mister mi ha cambiato per inserire giocatori più offensivi, ma anche in virtù della mia non ottimale condizione fisica. Avevamo preparato benissimo la partita, quello dell’Arechi è un campo abbastanza grande e quindi si addice alle nostre caratteristiche. Sapevamo che con i cambi gioco avrebbero potuto metterci in difficoltà, ma sapevamo anche che una volta recuperata palla avremmo avuto un uomo in più in mezzo al campo, infatti nel primo tempo siamo ripartiti pericolosamente diverse volte, nelle quali potevamo sfruttare meglio la situazione. La partita potevano sbloccarla sono con quel rigore, del tutto inesistente; dispiace perché dopo una partita giocata così, è dura mandar giù questo boccone amaro".

Si parla poi del prossimo match, contro il Crotone: "Giocheremo a porte chiuse e di certo non ci fa piacere. Il Crotone è la squadre che, assieme a noi e lo Spezia gioca il miglior calcio. Conosco bene Stroppa, il loro allenatore; fanno un 3-5-2, ma rispetto alla Salernitana sfruttano meno le fasce per giocare più dentro il campo. Dovremo essere bravi a chiudere tutti gli spazi, come abbiamo fatto all’andata, dove avevamo giocato una grande partita".