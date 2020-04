Venezia, Vacca positivo al Coronavirus: "Sto bene, grazie a tutti per l'affetto''

La notizia della positività al tampone ha fatto rapidamente il giro del web e proprio ai social ha affidato il suo pensiero ricevendo messaggi d'affetto da parte di tantissimi tifosi e colleghi. Ecco quanto scrive Antonio Vacca su Instagram rassicurando tutti coloro che temevano complicazioni e che invece hanno saputo ufficialmente che sta bene e guarirà : "Grazie a tutti! Mi raccomando non sottovalutate questa situazione e attenetevi alle disposizioni del governo. Fatelo soprattutto per medici e infermieri che rischiano la vita per noi. Non mettete a rischio la salute... Vostra e degli altri. Sto bene e sono costantemente monitorato dallo staff medico del Venezia che si è messo immediatamente a disposizione". Il Venezia Calcio fa sapere che le condizioni del centrocampista napoletano non destano preoccupazioni ma naturalmente osserverà ancora qualche settimana per completare la quarantena.