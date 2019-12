Venezia, Vacca: "Rammarico per il risultato. In casa troppo pochi punti"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo lo 0-0 arrivato contro lo Spezia, il giocatore del Venezia Antonio Junior Vacca al sito ufficiale del club ha detto: “C’è rammarico per il risultato. Abbiamo fatto noi la partita per gran parte del match. Annullare una squadra come lo Spezia non è da tutti. Questo ci da consapevolezza, però dispiace non portare a casa punti. In casa raccogliamo meno punti perché le squadre che vengono qui non se la giocano a viso aperto, o meglio siamo noi che li chiudiamo nella loro metà campo e troviamo meno spazio.”